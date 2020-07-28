你領的薪水滿意嗎？不比不知道，自己的薪資行情在哪裡，根據比薪水網站統計，台灣城市平均薪資為4萬586元，若從城市來看，不意外是新竹奪冠，但最令人跌破眼鏡的是第二名，居然不是六都，而是被外界戲稱的苗栗國。對此結果，熟悉內情的網友說，根本很合理。

比薪水網站指出，從目前12萬2277筆薪資中分析，台灣城市平均薪資為4萬586元，中位數是35900元。排名前3的城市分別為新竹47444元、苗栗40489元、台北40096元。第4到10排名則為桃園38302元、南投35898元、台南35479元、金門35382元、雲林34274、台中34276元。

至於薪資吊車尾的城市，薪水取少的是澎湖278767元、其次是嘉義29910元、台東30008元。

根據udn報導，比薪水回應分析，因「苗栗」地理位置在新竹的周邊，新竹科學園區帶動了附近的發展，無形中也為苗栗創造出優勢與競爭力，「苗栗竹南鎮」既受惠於「竹南科學園區」，帶動苗栗的就業機會及薪資成長。

有網友也提到，因為苗栗有很多人都到竹科上班,也有到后里及台中科學圓區上班，所以苗栗平均薪資打趴六一點也不意外。

(中時新聞網)