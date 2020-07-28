紀念籃球教練王輝的王輝盃全國籃球賽第1屆賽事今天在嘉義市開打，賽事發起人姜豐年說，144場賽事都有即時數據與直播，為台灣籃球賽樹立了高門檻。

第1屆王輝盃全國籃球邀請賽，包括大專、高中甲乙組與國中甲乙組共72隊參賽，今天起到8月1日在嘉義市包括嘉義高中在內的四座球場舉行，今天上午舉行盛大開幕式，來自全台各地的籃球勁旅齊聚嘉義高中樹人堂，嘉義市「勇媽市長」黃敏惠團隊與十多位嘉義市議員、議長莊豐安、王美惠立委，以及支持賽事的合作夥伴代表都到場力挺。

曾在嘉義高中服務超過26年的王輝教練年初辭世，他的兒女今天代表出席開幕式，接受大家對王輝教練的致敬，王輝盃籌委會副會長姜豐年也與嘉義有連結，從就讀嘉義高中時期接觸籃球、建立自信，他表示：「大家都說我把資源投入在北部，今年初王輝教練辭世，我就決心一定要回嘉義舉辦王輝盃。」

姜豐年補充，首屆王輝盃在網站、即時數據與直播上都很用心，賽事高度數位化，相信會為台灣的全國籃球賽事樹立高門檻。

(中時 )