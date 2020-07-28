愛情總是讓人盲目，有人會為了與對方私奔而想出一些離奇的方法。近日印度北方邦艾塔（Etah）一名19歲少女因想和男友共組家庭，竟與男友計畫綁架自己，然後向父母勒索贖金1000萬盧比（約台幣390萬元）；父母接到綁架電話後立即報警，警方循線找人，發現是少女自己自導自演。

據《印度時報》報導，這起案件發生於納格拉巴赫納（Nagla Bhajna）村，警方在23日接受少女失蹤，家屬後來接到綁架電話，對方要求支付1000萬盧比，父母擔心女兒被撕票並趕緊報警處理。警方一開始以為是專業綁架案件，並部屬了警局的警察出動尋找少女下落。

警方在調查過程中發現，綁匪通話幾次通話中，談判內容猶豫不決、時間過長，讓警方起了疑心，因此追蹤少女手機號碼，隨後找到少女位於自家只有幾百公尺的距離，並將她逮捕拘留，男友目前在逃，警方正追蹤男友下落。

警方詢問少女發現，她與男友策畫了這起綁架案件，希望能從父母身上得到贖金後，並私奔過著2人生活。據悉，這名少女的父母準備投資1000萬盧比在當地開設學校，於是她決定用這種方法來欺騙父母，謀取金錢，也讓父母感到相當痛心。

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(中時新聞網)