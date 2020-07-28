此次教育政見說明會由吳益政先行發表，結束後與李眉蓁擦身而過，雙方難得同框互相打氣。（洪浩軒攝）

高雄市長補選候選人李眉蓁、吳益政28日上午前往高市教師職業工會參加教育政見說明會，雙方先後發表教育牛肉，吳益政也鼓勵李眉蓁用家長、媽媽的角度對下一代教育政策努力，而對於陳其邁先前提到若當選會停止滿天星計畫，李眉蓁則堅定表示絕對會全力續辦。

李眉蓁共花15分鐘說明她的教育政見，她強調，許多訴求都是錢的問題，有些事情只是做或不做而已，作為一位媽媽，她一定重視下一代的權益，重視教育議題。

李眉蓁表示，教育不像工程建設一樣立竿見影，教育是百年大計、希望工程，無法立即看到效果，所以有些政治人物不願意做。但她是孩子的媽，非常關心教育，也很擔心國家未來小孩的競爭力，因此她跟在場的各位保證，她一定繼續重視教育。

李眉蓁指出，日本人說教育是最廉價的國防，她很擔心孩子變成井底之蛙，因此她認為應該要從小紮根與國際競爭，讓孩子出去走一走，與世界接軌。針對陳其邁提到上任後要停止滿天星計畫，李眉蓁表示，一定會持續滿天星計畫，她覺得小孩一定要跟國際接軌，所以還是會持續滿天星計畫，好的政策她一定都會持續。

此次教育政見說明會由吳益政先行發表，結束後與李眉蓁擦身而過，雙方難得同框互相打氣，吳益政鼓勵李眉蓁從家長、媽媽的角度對下一代教育政策做努力；而陳其邁28日則未到場發表教育政見，由競選總部幹部出席。

(中時 )