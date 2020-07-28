大陸疫情防控和復工復產成效雖然顯現，但租賃公司資產投放面臨較大風險，不少公司涉入債券市場的違約企業。根據統計顯示在22家出現較多債券違約的企業中，共有106家租賃公司涉入其中，涉及金額共814億元人民幣。

根據第一財經引述前行業分析人士指出，金融租賃公司因有母行支持，目前還呈現較大的韌性。但風險管控能力較差的中小融資租賃公司受外界大環境的影響較大，預示該類租賃公司在未來將面臨市場出清的局面。

此外，市場的出清，強監管或更成為助推器。6月大陸銀保監會指出，融資租賃行業約72％處於空殼、停業狀態，部分公司經營偏離主業，正推動行業減量增質，按照經營風險、違法違規情形，劃分為正常經營、非正常經營和違法違規經營等3類，並要求地方金融與市場監管部門建立會商機制，嚴控融資租賃公司及其分支機搆的登記註冊。

觀察近年大陸租賃公司業務增速持續下降，在2020年第1季受疫情因素影響，業務投放受到的影響較大，導致融資租賃業務餘額呈現負成長。

此外，中誠信國際數據顯示，自2018年以來，資產縮表的融資租賃公司占比逐漸增大，透過市場資料可得的60家有過發債歷史的融資租賃公司中，資產縮表的融資租賃公司占比從2017年底的7％上升至2020年3月底的41％。其中低信用等級（等級在AA及以下）融資租賃公司尤其明顯。

(旺報 )