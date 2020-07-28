一名在台彎工作2年半的泰籍移工，返泰後於27日確診，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，經衛生單位疫調後，已匡列189人，分別為宿舍區接觸者18人、工作區接觸者11人及公司其他員工160人。其中18為宿舍區接觸者被列居家隔離對象，1人曾於25日出現咳嗽、流鼻水症狀，目前於醫院隔離中，其餘安置於集中檢疫所。

由於這名泰國移工自2018年1日17日入境台灣後，直到今年7月21日返回泰國，兩年期間都沒有任何出境紀錄。因此不排除是在台灣感染的本土個案。

發言人莊人祥表示，該名泰籍移工為30多歲男性，2018年1月來台工作，向泰國了解後，該名泰籍移工是今年7月21日返回泰國，22日出現腹瀉，但沒有發燒嗅覺味覺異常、無呼吸道症狀。

昨天到台灣該公司疫情調查。衛生單位截至目前已掌握個案接觸者共29人，已於7月27日安排採檢送驗，其中18人為宿舍區接觸者，列為居家隔離對象，除1人曾於25日出現咳嗽、流鼻水症狀，目前於醫院隔離中，其餘已安置於集中檢疫所，預計8月5日解除隔離；另外11人為工作區接觸者，皆無症狀，列為自主健康管理對象。目前已完成採檢29人，其中28人核酸檢測檢驗結果為陰性，1人檢驗中。

指揮中心表示，為降低傳染風險，已於今(28)日針對公司其他員工共160人擴大採檢完畢；上述160人目前皆無疑似症狀。

莊人祥表示，目前正向勞動部取得在桃園區泰國移工居留證資料，準備和健保資料核對，了解今年有沒有移工出現呼吸道症狀，來做一些採檢。

指揮中心表示，為因應泰籍移工自台返泰後確診，疾管署官網已有泰文宣導影片22支、泰文海報13款及泰文單張15款，歡迎各界下載應用。指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門若無法保持社交距離時，請全程佩戴口罩。

(中時 )