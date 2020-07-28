台南第二監獄23日發生受刑人攻擊戒護人員事件，周姓男受刑人認為《監獄行刑法》施行後會使他之前違規處罰變重，趁著到醫護室看診時，衝進戒護科辦公室找科長理論，戒護人員制止時被周男持隨身攜帶的原子筆攻擊，頭部、手部受傷送醫，周男3分鐘內也被壓制，南二監將追究周男妨害公務、傷害等刑責。

據了解，因強盜案件入獄的周男，14日在獄中與人發生衝突，剛好《監獄行刑法》在7月15日修正實施，周男認為新法上路會被加重處罰，戒護人員已經向他說明與新法無關，可循正常管道申訴。

23日上午11時周男趁到醫護室看診時，脫離戒護路線，衝去戒護科要找科長理論，2名受刑人一起上前看熱鬧，戒護人員上前制止時與周男拉扯，遭周姓以原子筆攻擊，造成頭部、手肘有撕裂傷。南二監副典獄長鍾仁貴表示，會追究周男妨害公務、傷害等刑責，以維護戒護人員的工作尊嚴。

(中時 )