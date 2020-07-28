清涼一夏 一芳黑葉荔枝水果茶7／31開賣 14:172020/07/28 工商 曾麗芳 、台中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一芳清爽系黑葉荔枝水果茶7/31開賣。(圖／一芳提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 夏季是荔枝盛產季節，一芳水果茶7/31將推出夏日限定「黑葉荔枝水果茶」，相較市面加料系手搖飲，屬於清爽系水果茶，沒有過多添加，使用新鮮荔枝與特選台灣茶葉調配，要讓消費者喝到最美好的水果與茶香原味。 一芳表示，黑葉荔枝是台灣栽種面積最廣的荔枝，果肉Q彈多汁、甜度高，成熟果實散發濃郁酸甜風味。擅長調製水果茶的一芳，這次特選台灣青茶，以現煮新鮮茶湯和檸檬汁提味，呈現荔枝的甜蜜與獨特香味，以及與茶香融合的清爽口感，不僅擁有茶品厚度，又喝得到滿杯果香四溢。 (工商 ) #一芳 #水果茶 #黑葉荔枝 #荔枝 #清爽 也許您會感興趣 生活熱門新聞 憂群聚！確診移工任職科技大廠急公告「暫不要前往桃園」 - 生活 心驚驚！2天增9確診 醫揭「超級警訊」：海嘯就在眼前 - 生活 威力彩開雙頭獎！31億元頭獎號碼竟出現「不可思議巧合」 - 生活 午後豪雨連下2天 颱風可能生成時間曝光 - 生活 泰國移工確診！台灣匡列189名接觸者 1人有症狀隔離中 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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