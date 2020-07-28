夏季是荔枝盛產季節，一芳水果茶7/31將推出夏日限定「黑葉荔枝水果茶」，相較市面加料系手搖飲，屬於清爽系水果茶，沒有過多添加，使用新鮮荔枝與特選台灣茶葉調配，要讓消費者喝到最美好的水果與茶香原味。

一芳表示，黑葉荔枝是台灣栽種面積最廣的荔枝，果肉Q彈多汁、甜度高，成熟果實散發濃郁酸甜風味。擅長調製水果茶的一芳，這次特選台灣青茶，以現煮新鮮茶湯和檸檬汁提味，呈現荔枝的甜蜜與獨特香味，以及與茶香融合的清爽口感，不僅擁有茶品厚度，又喝得到滿杯果香四溢。

(工商 )