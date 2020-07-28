呂思緯（鼓鼓）為「聽到請回答Connecting…」演唱會拍攝宣傳照，手持舊式電話和耳機入鏡，鼓鼓說：「因《蟲洞》寫了很多小時回憶的事，所以特別準備了小時候常看到的電話，以前打電話很貴，尤其打手機，高中那時為了追一個女生，打了2萬多塊的電話費。」不過當時仍是學生的鼓鼓付不出這麼貴的電話費，由家人幫他埋單。

鼓鼓這次演唱會第一波視覺海報以手繪塗鴉呈現，連五月天瑪莎也轉發分享，「整個都好喜歡喔！好像不去把他看爆真的不行誒。」正式海報主視覺有別於第一波的塗鴨風格，帶點非寫實色彩，彩色雜訊符號呼應聽到請回答，不管你的故事是什麼顏色，鼓鼓都會在另一端聽著。

演唱會名稱之所以叫做「聽到請回答Connecting…」，鼓鼓透露去年年底發行《蟲洞》專輯雖然描述的是自己的故事，但主旨是希望歌迷聽到這些歌能回憶起自己故事。演唱會延續專輯概念，「希望在這場演唱會聽到彼此的聲音，聽到這首歌想起什麼故事，或想起誰，把想說的話都告訴我吧！」

11月21日「聽到請回答Connecting…」巡迴演唱會，是鼓鼓出道至今極致散發自我能量的一場大型表演，一場融合精彩演唱、帥氣舞蹈、樂器飆玩等個人魅力集大成的感官大秀即將登場。他也將於8月1日下午3點在台北信義新光三越香堤大道廣場舉辦演唱會簽票會，並預告會帶樂團演出呈現不同的感受。「聽到請回答Connecting…」巡迴演唱會，歡迎使用「振興三倍券」及「藝FUN券(開賣首日14:00後)」購票。

鼓鼓呂思緯再度當起接線生，演唱會接收大家的故事。（相信音樂提供）

鼓鼓呂思緯11月21日在北流舉辦「聽到請回答Connecting…」演唱會。（相信音樂提供）

鼓鼓呂思緯再度當起接線生，演唱會接收大家的故事。（相信音樂提供）

鼓鼓呂思緯11月21日在北流舉辦「聽到請回答Connecting…」演唱會。（相信音樂提供）

(中時 )