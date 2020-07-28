泰國籍移工他納瓦認為同事帕拉米播放音樂太吵，兩人發生衝突，他納瓦手掐對方頸部，並持刀作勢攻擊；帕拉米拿長鐵棒猛攻，把他納瓦打臥血泊，犯後，不立即救助，竟先回寢室沐浴換血衣，再返現場喝酒，等確認對方氣絕死亡後，再聯繫廠方報案自首。台中地院依殺人罪判11年2月，可上訴。

他納瓦與帕拉米是泰籍同鄉移工在中市某公司上班，2019年11月15日晚間兩人在宿舍休息喝酒，因他納瓦認為帕拉米手機播放的音樂太吵，兩人發生口角衝突。他納瓦左手掐對方脖子、右手持短刀作勢攻擊；帕拉米不甘示弱，持工廠的六角椎鐵棒打掉對方短刀，並揮擊頭、頸、胸及腹等部位，導致他納瓦倒臥血泊，才停手。

帕拉米犯後，先回宿舍更換血衣，再返回現場冷血喝啤酒，直到深夜23時，確定他納瓦已氣絕死亡後，才請同事聯繫工廠負責人報案，他納瓦經送醫急救已回天乏術。

帕拉米坦承攻擊他納瓦致死，但否認殺人，指稱兩人之前沒有仇恨或糾紛，遭他內瓦持刀攻擊，他手無寸鐵，很害怕、生氣，才找工廠的鐵條，朝對方揮打。

台中地院法官審酌，帕拉米僅因音樂音量問題爭執，持鐵棒攻擊對方導致倒臥血泊，且未立即呼叫救護或尋求協助，反而回寢室沐浴更衣，再返現場繼續喝酒，直到確認被害人死亡才報案，雖符合自首規定，但仍不予減刑至10年以下，而判處11年2月，帕拉米是泰籍人士，在我國觸犯殺人重罪，受有期徒刑宣告，諭知在執行完畢後，驅逐出境。

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(中時 )