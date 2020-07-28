客家委員會為了活絡客家產業發展，近期推出28萬份「浪漫客庄旅遊券」面值800元電子優惠券，敬老家庭券14萬份上周已抽完，一般民眾券申請時間延長至今(28)日午夜，明(29)將抽出14萬名幸運民眾，截至中午登陸抽獎人數達267萬人次。

客委會表示，幸運抽中客庄券的民眾可至全國11個縣市70個客家文化重點發展區的指定店家抵用消費，截至今天中午一般民眾票有登錄抽獎人數達267萬，明天將將抽出14萬名幸運民眾。

客委會指出，由於全台參與「浪漫客庄旅遊券」活動民眾已逾200萬餘人，已達「異地消費」之施政目的，考量消費者與店家交易的便捷性，原規定取得「浪漫客庄旅遊券」者須前往非戶籍地之客庄指定店家使用之「異地消費限制」特予取消，並自8月1日起，開放民眾至全國11個縣市70個客家文化重點發展區內，且具稅籍之優質餐廳、零售商店、旅宿業、伴手禮等業者(不包括電商平臺、百貨公司、量販店及全國性連鎖商店)消費使用。

客委會提醒，已經登錄成功的民眾無須再登錄、也不要重複使用同一組手機號碼，另開放一個line帳號可登家人的手機和證號，中獎後可以選擇歸戶到家人的Line。

(中時 )