新竹是全台薪資最高的城市，但卻鮮少人知道，全台薪資排行第二的城市是苗栗，贏過直轄市六都包含台北、新北、桃園、台中、台南，以及高雄。業者說，這是因為竹科帶動附近發展與平均薪資。

針對該數據，「比薪水」觀察，因為苗栗地理位置在新竹的周邊，新竹科學園區帶動了附近的發展，無形中也為苗栗創造出優勢與競爭力，以苗栗竹南鎮為例，許多竹科的公司因竹科的空間飽和，會將廠房、公司設置在苗栗的竹南科學園區，連帶提高了苗栗的就業機會以及平均薪資。

比薪水創辦人陳致宏說，不只竹科有此現象，其實，在台南科學園區也可看到，「科學園區」對當地經濟發展是有很大的影響與連動，台南在比薪水的台灣城市平均薪資行情就遠高過台中與高雄。

陳致宏表示，科學園區不只會幫助該城市提高平均薪資，周邊的服務產業也會相對有機會可以發展，能夠透過主要產業去帶動周邊產業是很好的事；以台積電為例，他大規模的購買綠電，帶動風力發電產業的發展，政府如果有通盤的考量，將會為各產業都帶來發展機會。

各地平均薪資是苗栗4萬489元、台北4萬96元、新北市3萬9388元、桃園3萬8302元、台南3萬5479 元、台中3萬4176 元、高雄3萬3227元。

(中時 )