東捷資訊(6697)今天參加宅配通20周年慶祝大會，並發表協助宅配通打造的獨家AIoT行控中心。董事長高尚偉指出，今年業績的確有受到疫情影響，但公司做好內部成本管控，並讓專案品質提升，今年三大動能：代理SAP ERP、智慧製造及智慧物流，都有成果顯現，對於下半年營運樂觀。

東捷資訊今展示由中印團隊攜手獨家打造的AIoT行控中心，以商業智慧(BI)系統整合及AI判讀即時呈現兩大特點吸引目光，商業智慧系統是將小至物流車、大至中心的即時資訊統整於螢幕中彙整呈現，不只能即時的掌控各地狀況與營運目標，將龐大資訊化為一目了然的圖表訊息，助物流業者達到資產動向、人員、能源與營運目標達成方面的管理，有效進行成本控管、降低作業誤差，進而針對弱項進行改善。

AI判讀是透過AI與硬體(車上機)連結，將即時影像偵測與行為判讀傳送至行控中心，管理者可直接掌握目前各站點狀況，同時亦有判讀影片協助了解當下情形，除了對違規情形提醒，在行車糾紛發生時，行控中心更可在事件發生時第一時間協助保護司機員安全。

高尚偉表示，今年公司代理SAP ERP增加許多客戶，尤其中南部很多傳統產業在海外規模不小，但過去很多資訊廠商都沒有開發到，這次中南部案源突然多出來很多，這些規模都不算小，客戶看到疫情平緩反而加大力道在國內投資，把工廠規模擴大。有些公司是沒辦法過去大陸，而是以台灣當作生產基地，硬體加上顧問費，一個專案上看2000萬元，相當不錯。

另一個是智慧製造，智慧製造也是今年新業務，目前為止已經有三個專案，預估智慧製造今年營收可望有雙位數成長，占營收比重目前已經來到15％。

智慧物流就是協助宅配通建置的AIoT行控中心，東捷資訊展現在商業智慧以及新技術的優異整合能力，透過系統導入，協助企業不是取代人力，而是將人力轉化為更有價值的策略規劃與分析的角色。而這套系統不只運用在物流，只要是關注人、車與貨品的產業都會是可應用的範疇，這套系統至少幫助宅配通一年省下500萬元。

在後疫情時代的宅配概念主打無碰觸服務，東捷資訊將整合物聯網技術如將AGV(無人搬運車)、空中無人運送載具需求，結合ERP與物流系統、AI影像行控雲端等技術提供物流業者更快速、更安全與更優化的物流服務。

(時報資訊)