經營85度C的美食-KY（2723）延伸經營版圖觸角，去年底在台推出新品牌「DAY BY DAY」後，宣布再開創副品牌「DAY BY DAY甘單作」手作蛋糕店，首店落腳台南、以既有烘焙資源搶攻手作市場商機。若市場反應良好，未來將在台尋覓合適店點拓張。

「DAY BY DAY甘單作」位於85度C台南中華東店旁，擁有40坪空間、可容納20～25組、最多50人。店面設計2小時課程、提供多達41款可選擇製作的蛋糕商品，蛋糕客單價僅約300～680元，以中平價高CP值定位切入手作蛋糕市場。

美食發言人李翰霖表示，近期市場出現不少烘焙教室，顯現市場具相當發展潛力，亦可活用集團現有烘焙資源。「DAY BY DAY甘單作」首店落腳台南，主因進軍當地市場的業者不多，市場供需尚未被滿足，且店面空間足夠。

同時，台南素有「水果王國」之稱，也是國內2天1夜小旅行的熱門城市目的地。因此，「DAY BY DAY甘單作」亦與台南市政府及旅遊平台KLOOK合作，將手作蛋糕體驗課程納入旅遊行程中，盼同步促進當地觀光業及農產業共同發展。

此外，美食首度嘗試提供輕食、主打韓系咖啡廳風格的「DAY BY DAY」首店，去年底在台中開出後營運穩健，調整增加餐食選項後業績亦見提升，並獲百貨商場邀請開店。美食預計8月將在台中麗寶Outlet內開出第2店，最快下半年起陸續在百貨商場開出新店。

(時報資訊)