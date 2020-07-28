現在學生要申請獎學金出國交換或研習，通常家庭經濟狀況較好的學生才能申請，偏鄉、弱勢生被排除在外。民進黨立委鍾佳濱等人推動全面讓16至20歲青年學子赴海外學習機會，以增加台灣人的國際觀。

教育部次長劉孟奇回應，過去教育部提供獎學金讓學子出國的計畫，是採「先訓後選」的方式，學生至少要具備一定英語能力，才能申請。未來則擬改為「選訓選」，先選出一些有潛力的學生，再進行境內國際教育，然後再送他們出國去學習，這樣偏鄉、弱勢生就不會被漏掉。

立委鍾佳濱、陳秀寶、范雲、吳思瑤、高虹安等人今天共同召開「台灣國際教育之展望」公聽會，他們主張應讓16至20歲都可以赴海外學習。

在鼓勵青年學子出國、培養多元價值觀的面向上，教育部在大灣院校推出學海計畫，鼓勵學生出國修習學分或短程研習，以強化學生的外語能力、國際觀與全球競爭力。

國民教育階段，今年5月教育部發布「中小學國際教育白皮書2.0版」，以學校為主體，發展教育國際化。此外，青年署也有一些壯遊計畫，鼓勵學生與海外學生交換家庭、擔任志工等，以拓展視野。

鍾佳濱表示，現在教育部提供青少年學生出國機會，都有語言限制，這造成社經地位高家庭的小孩才有辦法申請，偏鄉、弱勢的小孩沒有機會，將造成階級流動固化。

鍾佳濱說，政府應該建置一個環境，讓16至20歲青年學子海外學習機會。而學子出國，不應該只能以學生身分到學校去學習，應也可以志工參與、體驗國外不同族群及文化做為海外學習的目的。

中央大學副國際長吳祚任表示，偏鄉、弱勢孩子普遍缺乏出國動機，有因為他們一旦出國，家庭可能就失去了一個經濟支柱。因此，政府如果要讓偏鄉、弱勢生出國學習，除了要補助他們個人外，也要補助他們家庭，這樣才推得動。

(中時 )