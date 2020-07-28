本報近日以大篇幅專題討論108課綱施行一年成果，不少國高中歷史老師指出，特別在高中歷史課方面，中國史僅剩1冊的課量，並且中國史不只時序與朝代無法被建構，對程度不佳的學生來說，學習更將無所適從，教師教學也普遍無法適應，直喊好難教；對此，員林高中歷史教師王偲宇更直接提到，單元式編書方式，「甚至有斷爛朝報之感」。

108課綱已上路1年，回顧過去，在正式施行之前，特別在歷史科方面，最受各界關注的當屬去中國化的內容爭論，當中不只中國史改為只有1冊，甚至把中國史放在東亞史範圍，當時引發學界強力反彈。

以高中歷史課來說，王偲宇提到，中國史在國編本8本時期有5冊、88課綱6本則有3冊、95暫綱6本且尚有2冊多、101課綱6本約占兩冊。至於108課綱，因中國史包含在東亞史中，以及高三選修採跨區域專題史，導致純中國史部分約占1冊上下，確實中國史比例有愈來愈少的趨勢。

王偲宇指出，關於目前已實施完108課綱高一歷史課程，東亞史大多數高中應已上完。在實際教學過程，東亞史包括以下4個主題：中國與東亞、國家與社會、人群的移動與交流、現代化的歷程。其中各主題尚有細分子題，各子題多採時序以及擴及中、日、朝、越等國的發展。

王偲宇表示，在東亞史（含中國史）實際現場教學中的困境，在於將過往課綱裡中國史以朝代順序發展，或打破以中國為核心主題的時序論述，「或許是種新嘗試，卻也造成教學上的適應陣痛期。」

王偲宇進一步指出，例如四個主題含子題的專題性內容，雖多維持時序的發展，但產生的問題在於，單一小主題的同時期或朝代相關背景知識不足，或放在其他章節的主題子題才有提及，所以不少內容在教學無法連貫、綁手綁腳、教學時思考是否先補充，或告知學生之後章節才會提及。

王偲宇還提到，其次另一項問題，就是每個主題、子題雖多據時序書寫，但時間軸會因章節教學過程中產生時序無限迴圈之感。其三則是中、日、朝、越等國因專題之設計而採平行時空之教法，本章之中、日、朝、越上完，下一章又再中、日、朝、越的循環，既非國別史形式、也容易讓歷史基礎較差的同學有空間錯置以及無所適從之感。

王偲宇強調，教完高一以後，相較於107年以前、學習101課綱的高一學生，對108課綱這屆高一學生而言，可以明顯感受到學生學習東亞史（含中國史）的狀況是較不佳的，「中國史的時序架構與朝代特色是較無法被建構的」，且日、朝、越等3國的歷史，並沒有讓學生更清楚，僅加深不少這3國的歷史知識點的學習。東亞史的學習表現，明顯弱於上學期台灣史之學習，甚至有斷爛朝報之感。

(旺報 )