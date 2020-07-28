台灣5G已成為進行式，電信業者也為提供更優質的服務積極加速網路建設，然而考量5G頻譜具有高頻、高速等特性，其訊號穿透力與涵蓋易受環境影響，小型基地台將能提升用戶體驗與應用效能，成為補足5G核心網路不可或缺的一環；台灣之今(28)日宣布攜手亞旭電腦延續合作，未來將以小型基地台(Small Cell)強化室內場域涵蓋，解決建築物或牆面等造成的訊號耗損，提供綿密穩定的5G網路服務，驅動多元應用發展。

根據研究機構Markets & Markets預估，2025年全球市場的5G小型基地台規模將達35億美元，年複合成長率高達37%。對此，台灣之星面對5G開台在即，網路佈建也已全面啟動，延續4G時代的精神，除將運用既有LTE網路及頻譜資源，力拚三年內達成全台都會熱區涵蓋率80%之建設目標，也宣布攜手亞旭電腦延續合作，未來將以小型基地台(Small Cell)強化室內場域涵蓋，來推動台灣之星的5G企業合作「3E模式」，提供傳輸服務並介接跨領域團隊，發揮「Engage接軌」、「Empower賦能」與「Earn商轉」的商業價值，進而實現5G世代的無人工廠、MDM智慧企業管理、智慧家庭等多種應用場景。

進入5G時代，網路傳輸量將快速且大幅增長，為節省傳輸內容返回核心網路，將大量仰賴小型基地台，透過整合共用的小型數據中心進行邊際運算判讀，分配資訊流向與流量，降低網路負載與電力耗能。台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示：「從4G時代開始，亞旭電腦便做為台灣之星布局小型基地台的重要夥伴，讓我們的240萬用戶即便在室內環境，都能享受到穩定的網路品質；邁入5G世代，雙方也延續合作，透過小型基地台做為大型基地台訊號開枝散葉的角色，確保在人潮密集的重點商圈、工廠和辦公場域等，也能為各式智慧解決方案的連網裝置提供穩定的5G服務，進而推動台灣智慧工廠、家庭IoT等發展。」

亞旭電腦進一步表示：「市場上對於5G應用有非常多元的期待，亞旭電腦也相信5G將帶來一個質變的世代，而帶動物聯網產業發展的關鍵因素之一就是訊號穩定度。亞旭電腦在4G世代便與台灣之星展開小型基地台的佈建，提供優異的網路涵蓋與穩定的連網品質；身處5G元年，亞旭電腦也非常興奮能持續攜手台灣之星，共同朝向全方位、無死角的跨世代通訊服務目標，協力帶動台灣5G應用蓬勃發展。」

(科技)