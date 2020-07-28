今(28)日IC設計龍頭廠聯發科，因為多家外資調升目標價，早盤開紅衝高，最高來到763元後，隨後被大盤拖累開高走低，賣壓出籠，股價跳水由紅翻黑，尾盤收跌6.59％，收680元，跌破700元大關，當日股價震盪高達80元，若是早盤追在高點，便賠掉近80000元。

近日摩根大通出具報告指出，受惠全球5G發展加速需求強勁，預估2021年5G手機出貨上看7.2億支，所以供應5G手機晶片的聯發科有望成為最大受惠者，因此上修其財務預測，並將目標價拉高至800元，成為繼匯豐之後將目標價調高至8字頭，目前外資給予聯發科最高的是里昂證劵，喊上看1200元。

報告中提及，聯發科下半年起5G中階晶片天璣720和天璣800系列可望擴大出貨，加上華為轉單效應，營運成長動能無慮，要關注的點仍是在晶圓端、封測端製造產能仍然相當吃緊。

聯發科即將於本周五召開法說會，外資普遍認為5G晶片下半年拉貨力道強勁，看好聯發科下半年營收有明顯成長，預估聯發科將會釋出優於市場預期的下半年展望。

(中時新聞網)