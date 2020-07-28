受到疫情影響，今年上半年全球金融市場跌宕起伏，投資者理財習慣也發生改變。西南財經大學中國家庭金融調查與研究中心聯合螞蟻集團研究院26日在「2020支付寶·理財智庫夏季論壇」上共同發佈第2季中國家庭財富指數報告。報告指出，後疫情時代中國家庭線上理財需求大增，且對基金的投資意願明顯高於股票。

據第一財經報導，值得一提的是，2020年新進入基金市場的族群中，30歲以下的年輕人占了52.9％，對比全部樣本的該比例僅為27.9％來看，代表著新進基民更年輕化。螞蟻集團數字金融財富事業群總經理王珺表示，更願意選擇基金而非股票，說明個人投資者越來越理性。

上海新金融研究院理事長屠光紹在論壇上表示，伴隨著收入的增加、人口結構的老化、城鎮化率的提高，當前大陸家庭理財需求增長出現爆發性增長，同時家庭財富結構也在經歷轉型，也就是從儲蓄轉向理財、從房產轉向金融資產，從境內市場轉向境外市場。

西南財經大學中國家庭金融調查與研究中心主任甘犁指出，疫情推動線上理財需求的增長，且進一步擴及到老年群體和非一二線城市。具體從年齡層分析，戶主年齡30歲以下族群的線上投資意願指數達到108.8，戶主年齡51至60周歲群體的意願指數則為103.6。

(旺報 )