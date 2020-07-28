國家住都中心成立將屆滿兩周年，30日將舉行周年成果展現。住都中心當天也將對外說明，林口社會住宅3房型、4房型招租將於31日上午9點正式起跑，這次總共釋出491戶，以全新的大3房、大4房吸引民眾申請入住。

國家住都中心成立近2年，從20多人的籌備處，增長成破百人的組織，執行業務也不斷增加，在周年成果記者會上，住都中心將說明近年推動的各項重要社宅推動進度。

在最顯著的4項成果中，捷運圓山站西側都市更新案，已於2019.12.31完成簽約；兒童福利中心B基地（B1-1街廓），已於2020.3.20簽約，B1-2基地已於2020.5.7公告招商，2020.8.4截止投標。嘉興街都市更新案已於2020.6.29公告招商，2020.8.31截止投標，國家住都中心正努力與地方政府、各公私有土地所有權人以及實施者或出資人加速以都更實現家興樂業，發展在鄰安老的世代多贏方案。

另外，國家住都中心協助參與的恆岳建設股份有限公司申請的「新北市永和區信義段1135地號等30筆土地重建計畫」一案，已於2020年6月24日順利申請建造執照，該案使國有房地共同參與危老重建成真，落實財政部國有財產署與國家住都中心協力合作的「國家住宅及都市更新中心參與都市危險及老舊建築物加速重建作業辦法」。

內政部日前也說明，新北市中和區警消社會住宅約300多戶、統包工程在2020.06.20決標，雙北市11處社宅基地刻正擬具興辦事業計畫合計近1600戶。其中新北4處基地，包括新北三重富貴段、五谷王段與板橋環翠段、江翠段65地號統包工程招標作業7月13日上網公告，8月24日截止投標，8月25日開標。台北2處及新北2處基地包括台北內湖東湖、新北板橋新都段、江翠段151地號現正辦理統包工程招標前置作業。

至於林口社會住宅3房型、4房型招租也將於31日上午9點正式起跑，總共釋出491戶，以全新的大3房、大4房吸引民眾申請入住。林口社宅社區目前已經有2087戶入住，沿街店鋪40家商店進駐，生活機能漸趨成熟，而且社區就緊鄰林口國中、林口高中及萬坪運動公園，非常適合有小孩的家庭在這裡定居，而大3房及大4房的房型，更適合大家庭參考。

(中時 )