歸仁主打大目仔品種，單粒重達2.5至3台斤，果實碩大甜美。（曹婷婷攝）

台南市長黃偉哲今天行銷歸仁釋迦，歡迎各界來台南大啖釋迦還能抽房子。（曹婷婷攝）

歸仁釋迦栽種面積是國內西部之最，2020歸仁釋迦節將於8月9日在歸仁仁壽宮廟埕熱鬧登場，台南市長黃偉哲今天行銷歸仁釋迦，歡迎各界來台南大啖釋迦還能抽房子。

歸仁釋迦面積從全盛時期150公頃到現在僅剩62公頃，但規模小而美，主打大目仔品種，單粒重達2.5至3台斤，市場口碑不俗，頂級品每斤維持80到100元行情。

黃偉哲表示，歸仁釋迦品質及知名度愈來愈高，除了農會推動釋迦節，最近台南旅遊大暴發，歡迎大家來台南的時候一定要來歸仁，來歸仁一定要買釋迦，可以用三倍券、現金消費，還可以參加抽獎，一舉數得。黃偉哲也當場示範如何享用釋迦，他也建議不妨研發面膜，搶攻粉領族的市場商機。

歸仁區公所指出，8月正值歸仁區釋迦採收旺季， 8月9日於仁壽宮廟埕舉辦釋迦節，推出釋迦農特產市集、好「釋」發生趣味競賽及漫遊歸仁小旅行等活動，活動中也透過玩味絹印文青束口袋來緬懷歸仁過去風光的「古歸仁十景」。

此外，近期受到不少旅客青睞，假日住宿幾乎都客滿的徠．歸仁飯店，也配合推出「釋寶盒」創意餐點，將美味的釋迦入菜，活動還贈送「釋迦文創提袋」和「釋迦抵用券」，限量300份，只限現場販售。

(中時 )