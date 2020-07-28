為了減少跨境移動，中央流行疫情指揮中心日前祭出邊境管制，勞動部針對移工事務也配合辦理，包括移工入境一律要居家檢疫14天，從3月17日至今已辦理7737人，而目前仍在居家檢疫人數仍有約1500人。
勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠表示，目前產業新聘移工由僱主自行準備居家檢疫空間，而產業再入境、社福移工則安置在衛福部提供的600床集中檢疫的場所。
薛鑑忠說，針對僱主自行準備的居家檢疫空間，包括事前查核、事後關懷，前者為雇主引進移工前應先自行找好地點，通報地方政府檢查後，經核准才能向外館辦理簽證，居家檢疫時也會透過電子圍籬、關懷訪視等加強查核。
薛鑑忠提及，至於目前在台灣工作的移工，則訂定「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引-移工工作-生活及外出管理注意事項」，包括工作分流等指示，並宣導避免至人多擁擠的地方、保持社交距離，並翻譯成4國語語讓移工可以適時掌握資訊。
(中時 )
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