首屆超偶冠軍張芸京與人氣鼓手羅小白兩人上周末在信義香緹大道徒步區首次合作，這也是張芸京拿到街頭藝人證後首次在街頭演出，超偶戰友王雅婷及好友星光幫林道遠一家人特別到現場幫他們加油打氣。兩人合體回響不錯，打賞金額有5位數，開玩笑表示希望大家幫他們想想要取什麼團名好，讓他們組團不定時的在街頭表演給大家看。

兩人共準備12首歌，張芸京發表演唱最新創作單曲〈因你的愛〉，羅小白也透露將在8月推出最新單曲〈時間是最理直氣壯的反叛〉。有趣的是，兩人在表演過程中不時互整對方，一下是張芸京故意不唱，讓羅小白一個人唱，羅小白發出求救眼神，但張芸京假裝沒看到；張芸京不擅長饒舌，希望羅小白來救援，卻被羅小白一句我沒背歌詞拒絕救援。

羅小白說，兩人第一次見面是在3年前的表演場合，羅小白演完留下來看張芸京演出，並且拜託經紀人詢問是否可以合照。張芸京回「我一點都不記得，我腦容量不大，只記得重要的事。」羅小白秒回「所以我不重要?」嚇得張芸京馬上跟羅小白鞠躬道歉。張芸京在演出中因為有蒼蠅來攪局，跟現場朋友借防蚊液，沒想到粉絲現場幫她在腳上擦起防蚊液，張芸京害羞地說「應該沒有街頭藝人有像她有這樣巨星般的待遇。」

張芸京和羅小白首次在街頭演出。經紀人提供

張芸京和羅小白首次在街頭演出。經紀人提供

張芸京表演時，羅小白蹲在前面拿起手機在拍著張芸京。經紀人提供

(中時 )