彰化縣老年人口比例已突破16％大關，縣長王惠美積極拓展長照據點，將在二林打造總面積2044平方公尺，４層樓多功能長照大樓，王惠美表示，二林老年人口比例高於縣比例來到20％，因此二林長照中心的設置，將建構社區優質完整的長照體系，讓老人在地安養，更能共創老幼共學的美好環境。

彰化縣政府爭取興建6棟社福整合性大樓，二林鎮衛生所暨長照衛福大樓28日舉行動土儀式，也是二林第一棟社福型大樓，中央補助4674萬8000元，縣府配合519萬4300元，但考量鄉親需求，縣府又加碼3千萬元，來增設社福空間。

王惠美表示，他上任後不斷思考，也徵詢衛生局、社會處等建議，認為與其將據點分散在各地，不然將育嬰中心、親子館、社福中心等福利空間，整合在同一大樓，不僅方便還能營造老幼共處的環境，讓服務加值。

王惠美說，二林長照衛福大樓預計明年８月能完工，屆時能讓鄉親從出生到年老的照顧，都能在衛福大樓裡完成，另外長照人才也是縣府關注的重點，未來除持續增設長日照中心，也會培養長照人才，用在地人，讓長輩在地安養，也讓長輩受到更好的照顧。

彰化縣老年人口比例增加快速，統計至今年65歲以上人口，已經突破20萬人，縣長王惠美積極爭取中央「前瞻基礎建設」中，城鄉建設「整建長照衛福據點」經費，從2017年開始已經獲得核定43案共10億5千餘萬元經費，可以說是成果豐碩。

(中時 )