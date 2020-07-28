在台工作2年多的泰籍移工返國後確診，引發在台感染的疑慮，中央疫情指揮中心發言人莊人祥表示，這名泰國移工因為要返回泰國，因此前幾周休假期間有不少採買行程，就了解，該移工和女友一起回到泰國，足跡大部分都是在桃園，去過賣場採買。

莊人祥說，個案只要不是在國內確診，目前不會歸類在台灣的案號，跟上次日籍女學生一樣，但該做的接觸史調查都會做。

至於是否發布細胞簡訊？莊人祥表示，目前確診泰籍移工的足跡還在調查中，目前僅知這名泰國移工採買時是和女友與同鄉朋友一起行動，足跡則都還在釐清，會透過泰方詢問。他的電話目前還沒拿到，因為發布細胞簡訊需要本人的手機電話，而據瞭解這名移工目前跟公司之間用的電話是用message，比較不是一般用電話聯繫。

指揮中心指出，個案在台期間，活動地以北部工作地點及宿舍為主，衛生單位截至目前已掌握個案接觸者共29人，已於7月27日安排採檢送驗，其中18人為宿舍區接觸者，列為居家隔離對象，除1人曾於25日出現咳嗽、流鼻水症狀，目前於醫院隔離中，其餘已安置於集中檢疫所，預計8月5日解除隔離；另外11人為工作區接觸者，皆無症狀，列為自主健康管理對象。目前，已完成採檢29人，其中28人核酸檢測檢驗結果為陰性，1人檢驗中。

(中時 )