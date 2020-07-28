23日凌晨台北市萬華發生一起死亡車禍，19歲年輕男子騎機車行經萬華路口，一名90歲老翁突然穿越馬路，騎士閃避不及當頭撞上，拖行5公尺後頭部重創送醫不治。老翁家屬今在網發文悲慟說：「我知道闖紅燈是外公不對，但為甚麼不能閃過呢？」但討拍不成被網轟：「甚麼鬼邏輯？」

黃姓女網友在《爆料公社》上發文指責19歲的騎士為何沒能閃過，還迎面撞上她的外公，更提到家人希望能尋求律師處理，希望網友幫忙推薦平價又盡責的律師。怎知，討拍不成反被網友酸，此文發出不到五分鐘流言就破百則，紛紛批評黃女「怎麼好意思」。

更有許多網友憤怒留言為19歲的騎士抱不平說：「都知道別人沒閃過你外公，那為甚麼不檢討你外公闖紅燈？」、「同情？抱歉，我們比較同情19歲的騎士，年紀輕輕卻要揹上這條！」、「真是不要臉的人闖紅燈還敢怪別人沒閃過…」、「哈！不意外啊！千錯萬錯都是別人的錯囉」。

據了解，這起車禍發生在23日凌晨12點剛過沒多久，19歲男騎士女友向警方表示，當時與男友分騎2台機車回家，行經上路路段時，兩人同向車道為綠燈，但老翁卻從右側竄出，打算橫越馬路，她驚險閃過，但後方男友卻閃不過，才造成這起悲劇。

(中時新聞網)