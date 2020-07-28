因全球逐步解除新冠肺炎的防疫封鎖措施，帶動馬來西亞對中國與美國的出口反彈，馬來西亞6月貿易順差創下歷史新高。

馬來西亞國際貿易與工業部周二公布，6月貿易順差為208.9億令吉（ringgit），較去年同期暴增98.7%。

6月出口年增8.8%，為828.7億令吉，主要由製成品出口成長13.7%所驅動，該項目占馬來西亞總外銷額近88%。棕櫚油與其相關產品需求升高，6月農產品出口年增30%。

馬來西亞對最大貿易夥伴之一中國的出口大幅成長近47%，達到147.8億令吉，主要由鋼、鐵、原油與棕櫚油製品的出口成長所帶動。受惠於製成品外銷增長，馬來西亞對另一個最大貿易夥伴美國的出口額年增近28%，為97.6億令吉。

6月進口萎縮5.6%，部分因機械產品、銅與電機設備進口減少。從東南亞其他國家的進口額年減13.8%，為136.1億令吉。

馬來西亞上半年出口額年減6.8%，進口額年減7.2%，與泰國、新加坡、印度、日本及德國的貿易額均見放緩。馬來西亞上半年貿易順差為646.1億令吉，年減4.1%。

(時報資訊)