高通今(28)日宣布，推出了適用於Android裝置最快速的商用充電技術高通Quick Charge 5，為全球首款可支援智慧型手機100瓦以上充電功率的商用快速充電平台，僅需5分鐘，用戶便能將裝置從0%電量充電至50%，是目前市面上充電效能最快的手機充電方案，預計本季就會使用在商用裝置上。

高通技術公司產品管理副總裁Ev Roach表示，Quick Charge 5是高通最快速、最靈活的充電解決方案，將100瓦以上的充電技術具體商用化，高通也與製造商密切合作，共同打造業界領先的裝置，以滿足消費者對更沉浸和更便捷的行動體驗需求。

高通Quick Charge 5與過去幾代產品相比，Quick Charge 5效能倍增，效率比Quick Charge 4高出70%，功率輸出比Quick Charge 1高出10倍。新一代解決方案支援2S電池和20伏特的功率輸出。

Quick Charge 5的充電速度比上一代產品快上四倍，適用於1200多種行動裝置、配件與控制器，範圍從車用轉接頭至多功能擴充基座不等，並且整合手機及筆電充電生態系。Quick Charge 5可降階與Quick Charge 2.0、3.0、4、4+，以及現行由高通Snapdragon行動平台支援的手機相容，是可因應各種行動裝置充電方案的單一配件。此解決方案與過去45瓦的解決方案相同，可支援相同記憶體耗用量內的產品超過100瓦充電量的功能，用戶毋需額外購買不同裝置的Quick Charge認證配件。Quick Charge 5經過優化可運用USB-PD和Type-C技術，滿足未來Android的需求；此外，相容於USB Type-C協議等產業標準，有助於用戶享有Quick Charge 5原有的可擴充性，還可擴充至其他裝置。

Quick Charge 5目前正於客戶端試用，預計2020年第三季使用於商用裝置。

(時報資訊)