推動節能減碳、減少移動性汙染源，台中市政府積極推行「二行程機車汰除」、「機車汰舊換新」政策，3年半來共汰換12萬多輛二行程機車、汰換率高達近7成，同時，台中市電動機車數量也增加4萬多輛、成長率達13％，位居六都之冠。

改善空氣汙染，除減少台中火力發電廠等大型固定汙染源的燃煤情況，移動性汙染源的改善也很重要，台中市環保局指出，截至2016年底、台中市共有18萬5889輛二行程機車，而統計數字到今年5月底、全市二行程機車數量已降至6萬3519輛，總計3年多來淘汰數量多達12萬2370輛。

根據環保局估算，光是二行程機車汰換對空汙的改善，一年將可減少製造懸浮微粒PM10達54.8公噸、PM2.5減少約44.5公噸，同時降低碳排放量達2萬9411公噸，此數字相當於在台中市栽種163萬棵樹木或增設12.4座都會公園對環境帶來的改變。

除了大規模汰換二行程機車，環保局指出，台中市推動電動機車政策也頗見成效，根據交通部統計的車輛登記情況，台中市電動機車數量在2016年為6452輛，截至今年目前已增加至近5萬輛，3年多來共增加4萬2883輛，是六都中成長最多的。

環保局強調，環保署今年起擴大將2007年6月底前出廠的車輛納入補助汰換，市府也配合編列1億元經費，將提供老舊機車換購電動二輪車或七期環保機車，盼透過此補助方式能加速移動汙染源的減量。

(中時 )