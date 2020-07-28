108課綱上路已一年，其中歷史科方面，執政黨訴求「去中國化」，中國史課量只剩1冊，並且不按照時序與朝代來編書，讓學生無所適從。員林高中歷史老師王偲宇表示，確實曾聽聞其他高中的歷史科老師，會特別加強補充中國史更完整的朝代脈絡，或要求甚至建議，同學可以去影印之前國編本8冊來加強歷史基礎，而學生在閱讀舊版教科書後，幾乎都表示認同。

由於108課綱歷史課編書採單元式，特別是中國史不按照時序來教學，與編列內容，不少高中老師們直呼好難教，甚至得自行利用額外的私人時間，編行課外講義，增加第一線教師龐大的教學壓力。

王偲宇說，他的作法是會根據過往教學經驗，在學生學習部分較差的主題或朝代（例如中國中古時期的魏晉南北朝），才會進行更深入的補充說明。當然實際上並無法做到完整而全面的補充，在於上課時數並不多，確實無法面面俱到，且仍有教學進度與月考評量的時間壓力，必須顧及。

王偲宇說，過去幾個課綱的專題史，多放在高三時才教授，目的在於以高一、二的中國史與世界史為基礎，並作為先備知識，以利高三文組學生，能夠進一步的加深加廣，例如中國文化史、世界文化史等；108課綱選擇在高一就進行專題史的教學，其良窳如何，有待過幾年後才能驗證。

至於108課綱將歷史必修學分從8學分調降到6學分，中國史甚至從1.5冊降為1冊，不少第一線歷史老師反映，課時減少，課程教不完，而且課堂學習還是為了應付考試，學子根本沒有解除課業壓力。

對此，王偲宇提到，除了108課綱歷史科必修由8學分降為6學分，地理、公民社會科亦是如此。雖然當初課綱實施前有提及，主題數量放的不多，且增加「歷史考察」單元可以彈性運用，但事實上仍有趕課、趕進度的壓力。

王偲宇認為，每位教學現場的高中歷史教師都是很認真、有使命感的，所以即使課綱言簡意賅，課本的各時期或朝代已簡化知識點內容，但課本知識點的說明雖然減少了，但有些專有名詞與時代特色，仍要清楚解釋給學生，因為歷史是人文學科、是需要思辨判斷與理解說明的，所以口頭或板書的解釋或補充仍舊是免不了的。

王偲宇也提到，考試領導教學，但現在的大考不再強調歷史知識的「背多分」，而是要深化同學的時序觀念、歷史理解、歷史解釋、歷史思維、神入情境、史料閱讀等核心能力與素養，所以從108課綱開始，面臨專題歷史的教學必須調整方式，才不會有時數不夠、上不完的壓力，應加強訓練學生的思辨判斷、掌握各專題的時代脈絡與重點特色，並強化史料閱讀與非選的書寫能力，培養學生「帶得走」的能力。

(旺報 )