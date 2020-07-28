超級購物商城帶動店面效益，台中高鐵最明顯！擁有三鐵共構的台中高鐵，「超級娛樂購物城」正在進行招商 ，市場傳出包括多家重量級百貨天王有意爭取開發商機，投資額將超過150億元，加上周圍有吸引力生活事業旗下「ATT 4 FUN」購物中心百億投資案，店鋪效益引線一觸即發。

台中市政府為配合烏日副都心整體發展，將以ECOMALL生態商場形式集自然生態、生活、教育、休閒娛樂及購物觀光於一體的life style商業城，並導入生態建築、風、光、水、綠等設計元素，以達節能減碳，和諧環境的目標。打造台灣中部提供休憩、購物、娛樂運動多元性之新商業空間，預計可提供約4萬1,780坪商業空間及至少創造約6,250個工作機會。 台中高鐵特區是台中市府近年來的發展重心，以「烏日副都心」命名，與新北新板特區、桃園高鐵特區雷同，皆是中央和地方政府重大建設核心所在，積極作多之處，一樣有軌道建設和百貨進駐，如板橋高鐵站旁有「大遠百」加持，桃園高鐵特區有「華泰名品城」加入營運，周邊住宅與店面行情紛紛上漲。

尤其台中高鐵特區更有優勢，區內已有大台中國際會展中心，經常舉辦各項大型展覽活動，國泰人壽物流共和國、新光人壽台中傑仕堡相繼進駐，以及台中捷運綠線年底即將通車等利多，包含「龍寶園臻邸」、興富發「夢幻誠」、精銳建設「精銳潮」等周邊新案，每坪開價問鼎3字頭，未來漲勢可期。

其中，看準台中躍升台灣第二大城，區域發展榮景，加上交通的便捷性，興富發在烏日高鐵特區打造「夢幻誠」，7,656坪大基地擁1,600戶住家、2至3房的泳池花園宅，並規劃66戶店面，由於位在高鐵站正前方，金店面成為搶手貨。

興富發專案經理蔡燿駿表示，「夢幻誠」緊鄰七期並位於台中高鐵站旁，坐擁全台一日生活圈，加上台中捷運綠線年底通車，高鐵特區將最先驗證軌道經濟帶來的效應。「夢幻誠」採優惠付款條件，「訂金到交屋-2房38萬起、3房58萬起」；商城部分，目前開放保留店面，主打108萬起交屋。

(工商 )