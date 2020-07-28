近年來密室逃脫越來越熱門，業者們打造各種主題讓民眾來體驗。大陸廣西省一名12歲男童和朋友玩完密室逃脫後，因遊戲情節太過恐怖，讓他嚇得臉色蒼白、全身無力，回家後嘴裡不停唸著「遊戲太恐怖了」，母親發現不對勁將他送醫，經過醫師治療後，男童已慢慢走出心理陰影。

據《中國寧波網》報導，廣西一名男童和朋友到商場玩密逃脫遊戲，由於遊戲內容太驚悚，讓男童嚇得臉色蒼白，全身無力，幸好當天有位計程車司機經過，便將男童送回家，並叮囑他好好休息。男童的母親得知情況後，趕緊回家查看兒子，發現兒子躺在床上嘴裡不停唸著「遊戲太恐怖了，以後不敢玩了」，她見兒子不對勁，趕緊和丈夫將兒子送往醫院檢查。

男童在前往醫院路上，一度陷入昏迷，所幸男童母親會一點急救知識，及時將他喚醒。經醫師檢查後，發現男童精神受到過度驚嚇，需要住院接受心理治療。男童母親事後了解到，遊戲剛開始時兒子就想退出，但怕被同學嘲笑因此硬著頭皮撐下去，結果遊戲長達3小時，也讓他身心靈受到驚嚇，全身無力、臉色發白；所幸男童經治療後，已慢慢走出心理陰影。

專家建議，還沒有足夠能辨別控制力的未成年人，應謹慎參與恐怖類的遊戲；若孩子受到驚嚇，家長們要帶著孩子脫離刺激的環境，並陪伴他們，倘若一個月後仍無好轉跡象，請帶孩子到醫院看心理醫生。專家也表示，家長應該告訴孩子，如果在遊戲過程中感到害怕想退出，就必須勇敢說出來，以免發生類似情況。

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(中時新聞網)