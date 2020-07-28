指揮中心將在八月一日開放外籍人士來台就醫，發言人莊人祥表示，目前排除醫美、健檢等非必要醫療行為，主要還是針對過去曾在台治療的病人，例如癌症等重要疾病的病人進行開放，人數上衛福部會嚴格進行審查。

莊人祥說，來台的病人必須經過醫師的評估，之後再由醫院提出申請，最後會送到衛福部來進行嚴格審查，相信來台治療的人數不會降低太多，至於病患的生活起居以及入境後的防疫對策，目前已有防疫計程車隊，加上醫院都會安排病患的生活起居，應該是不用太過擔心。

(中時 )