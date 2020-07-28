8／1開放外籍人士來台就醫 莊人祥：排除醫美、健檢等非必要醫療行為 14:402020/07/28 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 8/1開放外籍人士來台就醫，發言人莊人祥：排除醫美、健檢等非必要醫療行為。(圖/截自疾管署直播) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 指揮中心將在八月一日開放外籍人士來台就醫，發言人莊人祥表示，目前排除醫美、健檢等非必要醫療行為，主要還是針對過去曾在台治療的病人，例如癌症等重要疾病的病人進行開放，人數上衛福部會嚴格進行審查。 莊人祥說，來台的病人必須經過醫師的評估，之後再由醫院提出申請，最後會送到衛福部來進行嚴格審查，相信來台治療的人數不會降低太多，至於病患的生活起居以及入境後的防疫對策，目前已有防疫計程車隊，加上醫院都會安排病患的生活起居，應該是不用太過擔心。 (中時 ) #莊人祥 #醫美 #外籍人士 也許您會感興趣 推薦閱讀 短評／陳時中幫醫院發大財 04:102020/07/24 時論廣場 3例自菲律賓返台確診 2人當地有症狀 另1人居檢發病 12:222020/07/24 生活 桃園登革熱拉警報！驚爆首起母子本土群聚感染 18:302020/07/24 生活 疫情警訊！國內出現一「疑似」本土病例 16:112020/07/27 生活 新冠肺炎疫情升溫… 疑新增本土病例 04:102020/07/28 財經要聞 返泰移工確診 不排除在台染疫 04:102020/07/28 生活新聞 開放外籍人士來台就醫引反彈 藍批未和醫護人員溝通應暫緩 11:022020/07/28 政治 8月開放外籍人士來台就醫 蔣萬安轟衛福部：全民風險誰扛 11:032020/07/28 政治 新南向國家來台免簽延長 觀光放寬仍視疫情中心指揮 14:062020/07/28 政治 自高風險感染國家入境是否要普篩？莊人祥回應了 14:252020/07/28 生活 生活熱門新聞 動滋券抽籤公布！有8組號碼快來對獎 - 生活 憂群聚！確診移工任職科技大廠急公告「暫不要前往桃園」 - 生活 午後豪雨連下2天 颱風可能生成時間曝光 - 生活 桃園小心了！確診泰籍移工返國前密集進出這裡 - 生活 威力彩開雙頭獎！31億元頭獎號碼竟出現「不可思議巧合」 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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