立法委員張宏陸爭取在板橋雙十路人行廣場及國光公園、環河公園新建3座停車場，今（28）日辦理會勘，若順利可提供近2000個汽、機車停車位；交通局則表示，因涉及國有土地撥用、土地取得成本較高及周邊整體規畫，預計2個月內提出評估報告。

張宏陸表示，板橋人口稠密，停車場非常欠缺，例如藝文中心停車場經常大排長龍，甚至導致車禍，所以特別集合里長向新北市政府和交通部反映，盡速解決地方的問題，補齊停車場，他會積極向中央爭取經費補助，地方得以發展，讓都市風貌更好，也讓板橋市民有便利的生活。

張宏陸說，全台灣各地都需要停車場，板橋特別需要，希望做到讓板橋足夠，讓人民方便，這次會勘的幾個停車場若未來4年內能施做完成，能提供包括汽、機車將近2000個停車位，解決停車問題。

新北市交通局技正謝東成表示，由於雙十路人行廣場有國有土地，辦理撥用需要經費，金額也非常龐大；至於大社後地區會先去了解停車供需狀況，再評估運用公園、學校、體育場用地甚至畸零土地增設停車空間，盡力在2個月內提出初步規畫。

板橋中正里里長林煌益表示，老舊社區在蓋房子時就沒規畫停車場，導致現在停車位不足，新北市長侯友宜也說，第一線的第一個問題要第一時間處理，地下停車場的問題已經反映好久了，張宏陸委員在這區塊非常用心，極力推動建設地下停車場，協助解決里民的需求。

(中時 )