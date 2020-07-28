大安農會研發團隊在顧問楊鵑華指導下，研發出眾多優質的農畜產品。（陳淑娥攝）

台中市大安區農會近年來積極研發新商品，包括超夯的滷味系列、餡餅等均大受歡迎，這些成果全靠一群集思廣益的研發團隊，在顧問楊鵑華的帶領下，1年最多研發出20種產品，同一種產品甚至試做上百次，堅持品質的精神，連試吃的同仁都笑稱「吃到怕！」

大安農會的商品品項高達70多種，研發團隊1年最多研發出20餘種產品，這個數量不禁令人乍舌！加工課長周于翔表示，團隊從2012年的4人組開始，擴大到現在的18人，目前手上還有13種產品正在研發，許多農產品都可結合，但安全性絕對是第一考量。

至於研發這麼多產品，有沒有遇到棘手問題？研發人員謝立茹說，水餃的豬肉餡料必須人工去筋膜，後來量產時，因人工無法負荷遇瓶頸，他們花了2個月時間想出辦法，才能順利產出。

另外，謝立茹為了調配出最佳口味，香菇貢丸一次試了7種做法，一試再試，也讓公司試吃同仁吃到怕。生產管理員郭嘉洲指出，曾經有一次紅燒肉烹煮到太爛，他立即將整批產品打回，就是對品質的堅持。

大安農會總幹事蔡建宗表示，大安農會為全國唯一將自家的農畜業結合，以產銷履歷豬隻為中心，開發出多元商品，「飛天豬‧ANNO」品牌堅持「三安、四部、一堅持」的原則，以「安心呷、農為您」品質承諾，讓消費者能安心品嘗健康的美味。

(中時 )