總統蔡英文日前在臉書PO文表示，自己3000元的三倍券還剩700元，問網友該怎麼用比較好？釣出高雄市長補選候選人陳其邁留言說「來高雄吃丹丹」，引發網友熱議。今（28）日蔡英文到彰化趴趴走，將剩下的700元花光光，店家看到蔡英文本人也大讚漂亮又年輕。

蔡英文25日在臉書表示，3000元的振興三倍券，在新竹市花了1100元，去嘉義縣花了1200元，還剩下700元，「該怎麼使用比較好？大家有好建議嗎？」

PO文引來陳其邁留言說，「來高雄吃丹丹，會送炸雞！」立委蔡易餘笑回「我也想吃丹丹！嘉義沒有啊～～～」立委許智傑則邀請總統到鳳山吃美食、遊古蹟。

今日蔡英文到彰化，先參拜寺廟，再到彰化火車站前小西街商圈逛街採買，吃肉圓等小吃，還特地到專門為自閉症兒童開設的庇護工場「肯納兒烘焙坊」參觀，並買了一盒500元的禮盒。

雖然此次彰化行蔡英文全程不接受媒體採訪，但被問到三倍券買了多少？她則她笑笑聳肩，用手勢比劃著邊說「都花光光了！」

據《ETtoday新聞雲》報導，店家看到總統相當開心，不斷誇說總統一點架子都沒有，不只漂亮，看起來也比電視上年輕很多，希望總統可以常到彰化。

(中時新聞網)