據推特帳號「南海戰略態勢感知計劃」28日發布的貼文指出，有架隸屬於美國空軍的E-8C「聯合星」飛機在同日途經台灣南部海域進入南海，接著向廣東方向飛行了一段距離，這是該型飛機近2週第6次駛入南海空域。

據資料顯示，美國空軍的E-8C「聯合星」偵察機全稱為「聯合監視目標攻擊雷達系統」（JointSTARS），該機配備了美軍最先進的機載對地監視、目標搜索系統，是美軍空地一體作戰的中樞神經。

該款機種可以在防區外對地面上的目標進行探測與識別，並即時將數據傳回送給後方指揮所。 「南海戰略態勢感知計劃」在推文中稱，該機重點在於監視和偵察對手的地面雷達系統，這次的偵查行動目的在蒐集地面雷達系統數據，另外也可能進行電磁壓制。

事實上，該平台在26日同樣發布消息指出，一架隸屬於美國海軍的P-8A海上巡邏機同日在東海巡航，期間一度飛至與福建海岸最短距離僅有76公里。

據平台提供的P-8A巡邏機飛行路徑圖顯示，該機26日進入東海進行抵近偵察，自日本方向往南飛行了一段距離後返回。完整路徑圖顯示，該機一度飛至與福建海岸距離僅有41.3海裡（約76公里）。該平台還還指出，這是美軍偵察機近期飛離大陸海岸最近的一次。

(中時 )