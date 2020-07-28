艾成過去分享發瘋過往。（圖／翻攝自命運好好玩 官方頻道 Youtube）

王瞳與艾成歷經愛情長跑多年，去年女方捲入馬俊麟小三風波，讓她與艾成關係一度急凍，雙方稱感情昇華到家人，間接承認分手，今(28日)劇情急轉直下，雙雙曬照登記結婚，許多人都好奇艾成為何如此不離不棄，其實今年3月艾成上節目，就曾分享認定王瞳的關鍵事件。

艾成今在聲明中說道：「也許有人會笑我很笨很傻，但從九年前在一起到我被鬼附，瞳瞳對我的不離不棄，遠大於我對她的付出」，3月他上《命運好好玩》時，曾分享這段故事，他表示知道王瞳緋聞時確實感到失落，但沒有太久，因為想到自己過去歷經低潮的嚴重事件，讓他對王瞳始終感激多於怨懟。

艾成分享曾經歷一段比死還痛苦的時期，只是新聞沒有報出來，當時他發瘋天天想死自殘，比王瞳陷入的風暴還嚴重，教會的人為了照顧艾成，上下100多人都在教會陪艾成睡覺，就怕他想不開，長達2個多星期艾成都沒有睡覺，唯一的念頭就是想要結束生命。

艾成說，那時他對自己的演藝事業太驕傲，「到了一個極限然後爆掉」，艾成當時人在家裡想不開，來了12個人照顧看管他，艾成腿都踢斷、眼珠子快爆，狀態極差，人在日本工作的王瞳第一時間便打視訊鼓勵支持艾成，讓看了一切的何豪傑直言若他是王瞳絕對會想離開，艾成也說當時連父母都放棄他，但王瞳不走，導致艾成後來對王瞳出事看很開，「其實大家都講到艾成多傷心，沒有，因為你又不是她老公」。

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