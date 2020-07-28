三星（Samsung）已經確認會在台灣時間8月5日舉辦Galaxy Unpacked發表會，揭曉一系列Galaxy新品，其中下半年的旗艦手機Galaxy Note 20系列將是最大主角之一。搶在發表會前，網路爆料提前曝光了新機價格，或許會讓不少人望之卻步。
根據爆料達人 Ishan Agarwal （@ishanagarwal24）說法，三星Galaxy S20系列在歐洲地區的上市價格是：Note 20 4G版999歐元、Note 20 5G版1099歐元；Galaxy Note 20 Ultra 5G版則是1349歐元，推算來說Note 20 Ultra在台價格可能衝破4萬，延續了Galaxy S20 Ultra寫下的歷史紀錄。另Note 20系列基本儲存容量從256GB起跳。就爆料者掌握的消息，僅有Note 20提供4G版，Galaxy Note 20 Ultra則僅有5G版本。此外，將推出的全新真無線耳機Galaxy Buds Live則是189歐元。
對比一下2019年Galaxy Note 10系列的價格，在歐洲地區Note 10是899歐元起跳、Note 10+則是999歐元。另外Galaxy Note 10+ 5G則是1099歐元。從最高價格來相比，Galaxy Note 20 Ultra比Note 10+ 5G貴了不少。從入門款式來看，Galaxy Note 20也比Galaxy Note 10貴了100歐元。
據了解，Galaxy Note 20系列的規格上，比Note 10雙機的差距更大。包含僅有Note 20 Ultra支援120Hz螢幕更新率、2K解析度，且記憶體上看12GB，也提供容量更大的512GB款式。相機也只有Note 20 Ultra保留108MP(1億800萬畫素）主相機，並支援5G光學變焦。爆料達人額外指出，或是為壓低成本，Note 20 4G/5G版機身採用Glasstic(Plastic）材質，唯有Galaxy Note 20 Ultra機身才是玻璃材質。兩者的不同比想像中更為明顯。
(科技)
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