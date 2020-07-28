三星（Samsung）已經確認會在台灣時間8月5日舉辦Galaxy Unpacked發表會，揭曉一系列Galaxy新品，其中下半年的旗艦手機Galaxy Note 20系列將是最大主角之一。搶在發表會前，網路爆料提前曝光了新機價格，或許會讓不少人望之卻步。

根據爆料達人 Ishan Agarwal （@ishanagarwal24）說法，三星Galaxy S20系列在歐洲地區的上市價格是：Note 20 4G版999歐元、Note 20 5G版1099歐元；Galaxy Note 20 Ultra 5G版則是1349歐元，推算來說Note 20 Ultra在台價格可能衝破4萬，延續了Galaxy S20 Ultra寫下的歷史紀錄。另Note 20系列基本儲存容量從256GB起跳。就爆料者掌握的消息，僅有Note 20提供4G版，Galaxy Note 20 Ultra則僅有5G版本。此外，將推出的全新真無線耳機Galaxy Buds Live則是189歐元。

256GB Base Storage makes the pricing look better



The starting price for Galaxy Note 20 Series is €999. Note20 4G & 5G come in a glasstic (Plastic) body so you gotta decide how good or bad you think it is.#GalaxyNote20Ultra #GalaxyNote20 #Samsung #Unpacked #GalaxyNote20Series — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) July 27, 2020

對比一下2019年Galaxy Note 10系列的價格，在歐洲地區Note 10是899歐元起跳、Note 10+則是999歐元。另外Galaxy Note 10+ 5G則是1099歐元。從最高價格來相比，Galaxy Note 20 Ultra比Note 10+ 5G貴了不少。從入門款式來看，Galaxy Note 20也比Galaxy Note 10貴了100歐元。

據了解，Galaxy Note 20系列的規格上，比Note 10雙機的差距更大。包含僅有Note 20 Ultra支援120Hz螢幕更新率、2K解析度，且記憶體上看12GB，也提供容量更大的512GB款式。相機也只有Note 20 Ultra保留108MP(1億800萬畫素）主相機，並支援5G光學變焦。爆料達人額外指出，或是為壓低成本，Note 20 4G/5G版機身採用Glasstic(Plastic）材質，唯有Galaxy Note 20 Ultra機身才是玻璃材質。兩者的不同比想像中更為明顯。

(科技)