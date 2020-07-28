新北市長侯友宜多次喊話修正《財劃法》未獲中央回應，可行政院長蘇貞昌任職台北縣長時期，也曾多次向中央爭取修正《財劃法》，如今的不聞不問挨批根本「換了位置換了腦袋」；侯友宜今出席活動，媒體追問是否認為蘇貞昌位置不同、思考也不一樣？侯友宜坦言，包括蘇院長在內、很多中央部會首長都當過縣市首長，定能體諒地方財源困境，「希望中央將心比心，公平、合理調整《財劃法》的分配。」

侯友宜表示，很多中央部會首長都當過縣市首長，每個人在縣市首長的時候，都很期待中央《財劃法》能通過，因為這樣對六都來講，才是最公平、最合裡的機制；蘇院長也當過直轄市市長，現在當了院長，一定能體諒地方財源的苦衷，會公平對待六都，訂定更公平的機制。

侯友宜說，他會將心比心，用同理心看待中央，也希望中央能用理心看待地方，互相合作、讓中華民國更好；侯友宜重申，新北市是面積最大、人口最多的直轄市，不該人均預算老是最少，造成施政困難，但不管多辛苦，他還是會為402萬6600人的新北市打拚。

(中時 )