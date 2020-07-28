中光電召開線上法人說明會，公佈109年第二季財務報表。總計第二季合併營業收入淨額為106.35億元，較第一季成長27%，較去年同期衰退6%。合併毛利率較前一季之15.8%增加2.7%至18.5%，但較去年同期之19.1%下滑0.6%，主要係疫情影響產品組合所致。合併營業淨利為3.2億元，較上一季營業淨損1.89億元大幅改善，並較去年同期成長33%。合併稅後淨利為5.25億元，相較上一季稅後損失0.58億元亦大幅增加，並較去年同期成長138%。歸屬母公司股東之淨利則為5.52億元，比上一季之5佰萬元大幅增加5.47億元，亦較去年同期大幅成長183%。109年第二季基本每股盈餘為1.27元。

上半年合併營業收入淨額為190.04億元，受到新冠肺炎疫情之影響，較108年上半年合併營收226.36億元減少16%。由於第一季稼動率低，使上半年合併毛利率較去年同期之17.7%減少0.4%為17.3%，合併營業利益為1.3億元，年減57%。合併稅後淨利4.67億元，則較去年同期成長45%。歸屬母公司股東之淨利則為5.57億元，較去年同期大幅成長93%，上半年基本每股稅後盈餘為1.28元，亦較去年同期之0.67元成長。

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