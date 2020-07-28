經營85度C的美食-KY（2723）今年營運受新冠肺炎疫情影響，公司表示，目前美國疫情仍相對嚴峻、預期不會太快恢復，但中國大陸持續正向復甦、台灣表現穩健，對下半年營運審慎樂觀，其中台灣將持續嘗試新方向及新店型，新品牌DAY BY DAY將進軍百貨開店。

美食2020年6月自結合併營收15.15億元，月增1.4％、年減20.28％，雖續處近6年同期低點，但回升至今年次高。不過，第二季合併營收44.21億元，季減5.98％、年減23.95％，創近6年低點。累計上半年合併營收91.26億元，年減20.82％，續處近6年同期低點。

展望後市，美食發言人李翰霖表示，目前美國疫情狀況相對較嚴重，在60多家店中仍有約5～10店因配合防疫無法正常營業，對後市仍保守看待、預期不會那麼快恢復。但營業費用相對而言仍可控制，預期現金流、維持獲利表現不是問題。

至於貢獻比重最高的中國大陸，李翰霖表示，目前門市幾乎恢復正常營運，且門市多位處一線城市，未受洪災影響，目前維持正向成長趨勢，單店營收表現緩步回升。台灣因疫情控制良好，今年營運維持平穩，影響相對輕微，但疫情仍多少影響消費力。

由於全球疫情未見趨緩，美食今年維持謹慎因應策略、未設定明確展店目標，聚焦進行數位轉型及精準行銷，增加電子支付、擴大外送布局，以強化營運成長動能。同時，也在輕食及飲料架構下嘗試新店型及新方向發展，若市場接受度高、將考慮逐步擴張。

美食指出，去年底開出的新品牌DAY BY DAY，已有百貨店家邀請進商場展店，除了8月預計進軍台中麗寶Outlet開出第2店，目前也已談妥2、3家百貨店計畫，將配合百貨商場調整進度、預期最快下半年陸續開出。

(時報資訊)