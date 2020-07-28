台股今早在台積電(2330)飆漲停的帶動之下，聯電(2303)、世界(5347)皆聯袂漲停，早盤一度大漲超過440點，攀上13031.7點歷史新高後，賣壓順勢出籠，半導體、電子類股漲幅開始收斂，聯發科(2454)翻黑重挫，空方賣壓進軍高價半導體股，祥碩(5269)、矽力-KY(6415)等紛紛下跌，台股吐出晨盤所有漲幅，一度探至12533.19點，高低相差將近500點。終場加權股價指數收在12586.73點，下跌1.57點，成交量爆增至3432.52億元創歷史天量。櫃買指數收在157.77點，下跌2.87點，成交量為861億元。分析師指出，高檔拉權值股出個股的跡象明顯，今日台股爆量創高後收黑，短線切勿躁進，需等到量縮不再破低後再布局為宜。

盤面上，台積電今日連續兩日飆上漲停板，不過，約9時30分左右，高檔有賣單出現，終場收在435元，漲幅2.47%；聯電開盤跳空漲停，衝上23.85元，創12年多新高價，高檔有壓，終場收在22.25元，漲2.53%；聯發科今以741元開出，盤中由紅翻黑，終場收在680元，跌6.59%；逸達(6576)前列腺癌藥物申請美藥證，今日收在漲停板81.4元；譜瑞-KY(4966)今日最高衝至1120元，最低探至1050元，終場收在1100元，上漲4.78%。

分析師表示，台股不斷刷新歷史新高後，多頭追高意願降低，目前台股正乖離偏高，短線恐將進行整理。由籌碼觀察，外資昨日現貨由賣轉買，而在期貨方面，外資加碼多單4千多口，整體淨多單口數回到3.2萬口，屬中性偏多水位。現階段多數強勢族群及個股皆進入整理，操作宜降低持股水位，等大盤止穩後再行布局為優。

(時報資訊)