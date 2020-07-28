大立光(3008)公告將於8月11日除息，今天盤中股價強勢上攻，站回3900元關卡，亦帶動玉晶光大漲，站上700元關卡，不過中場過後，台積電(2330)股價開高走低，中小型股賣壓湧現，玉晶光(3406)股價翻黑作收，新鉅科(3630)、亞光(3019)等股價同步收低。

智慧型手機產業因新冠肺炎疫情旺季不旺，其中大陸部分，根據DIGITIMES Research預估，今年下半年雖預期人民幣千元的5G手機將問世，然大陸經濟及就業市場依舊不佳，智慧型手機內需市場出貨將呈年衰退，而海外市場受疫情與全球景氣走弱影響，因此進入旺季但需求不強勁，預估陸廠下半年總出貨量年衰退幅度將達10%。

受到智慧型手機需求疲弱影響，大立光預估，6月、7月及8月拉貨動能差不多，致使大立光近期股價走弱，亦讓市場擔心往年多順利填息的大立光今年能否如往年填息，不過在大立光公告除息日後，除息行情先暖身，今天股價無畏台股指數劇烈震盪一路紅到底，盤中一度上漲至3960元，逼近4000元關卡，終場以3910元作收，守住3900元關卡。

在大立光強勢上漲帶動下，玉晶光、亞光、新鉅科、先進光(3362)及今國光(6209)等盤中股價聯袂走高，不過連兩天漲停的台積電，今天股價攻高後殺低，再度引發中小型股賣壓，玉晶光等股價開高走低由紅翻黑作收，僅今國光逆勢收紅。

(時報資訊)