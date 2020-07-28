新北市長侯友宜昨接受專訪表示，「不一定連任下屆新北市長」，侯友宜今上午出席新北市道安會報，媒體追問不連任市長是否在準備2024總統大位？侯友宜表示，若一直想要連任就會有選票壓力，因此把事情做好、把握當下最重要，完全不要考慮政治問題、考慮選舉問題，好好做事是他最重要的想法。

媒體詢問，侯友宜是否在國民黨內累積「侯粉」，由「侯粉」來支持他選總統？侯友宜笑說，他想做的就是把握當下、做好市政，不管是支持者、還是反對者，他都非常感恩，他這種基層刑警出身的，長期在第一線工作，明天是生、是死都不知道，因此他能當上市長已是福報，因此他只想把握當下、好好做事。

至於侯友宜昨受訪時說「越來越多人用腳投票遷居新北」，是否讓他不論選總統或角逐市長連任，都有更多信心？侯友宜表示，新北市面積是台北市8倍大、有30萬家工廠，且人口不斷移入，新北市正在崛起，隨著軌道建設、都市更新、產業蓬勃發展，都會帶動更多勞動人口，新北一定跟台北、桃園、基隆、宜蘭等並肩作戰，讓北台灣因為新北市往前衝。

(中時 )