金防部化學兵協助養牛場及周界環境消毒工作，至今完成58場次。（縣府提供）

金門縣農會理事長蔡水游就疫苗施打劑數和解除案例場移動管制、生鮮牛肉銷台管制提出建議。（李金生攝）

農委會副主委黃金城表示，針對解除案例場移動管制及生鮮牛肉銷台管制時程和配套措施，將在監測調查、風險評估分析後，提交專家會議討論。（李金生攝）

金門爆發牛結節疹疫情，歐盟贈送我國1萬劑疫苗，在縣防疫所協同30名台灣支援的獸醫師連5天馬拉松作業下，已完成5142頭牛隻疫苗施打，覆蓋率達81.86％。農委會副主委黃金城今（27）日跨海訪視指出，針對解除案例場移動管制及生鮮牛肉銷台管制時程和配套措施，將在監測調查、風險評估分析後，提交專家會議討論，再做進一步決定。

縣府建設處長文水成說明，金門在7月10日發生牛結節疹疫情，已預防性撲殺病牛149頭，另全縣在養牛隻計6282頭也自23日起施打由軍機緊急運來的歐盟疫苗，至今已完成5142頭施打作業，完成率達81.86％。

縣防疫所長林政道也指出，病媒防治為重點工作，該所定期至港埠消毒外，各鄉鎮公所清潔隊也協助養牛場周邊環境消毒，自7月12日至17日累計完成240場次，陸續再由金防部協助完成58場次。另環保局委託外包廠商自27日起10天，指派8人分2組加入消毒行列，也完成29場次。

黃金城在回應縣農會理事長蔡水游有關疫苗施打劑數時指出，牛結節疹疫苗施打依OIE（世界動物衛生組織）建議至少施打2-3年，並視外部風險條件進行調整。但他也指示防檢局將金門縣現有每年施打2劑口蹄疫苗及後續每年施打1劑牛結節疹疫苗的規畫，一併提送專家會議討論口蹄疫苗改為每年施打1劑，以及併同牛結節疹疫苗一起施打的可行性。

牛結節疹只感染牛，非人畜共通傳染病，發生率介於10-20％之間，死亡率通常為1-5％，施打疫苗為現行控制的最佳方法。縣防疫所通報養牛戶配合辦理，如發現牛隻出現病徵應立即通報，可依「動物傳染病防治條例」規定給予撲殺補償，若有疫情未通報者，將予以裁罰，且撲殺牛隻也不予補償。

(中時 )