台中市府28日舉行市政會議，由客委會主委江俊龍進行「東勢客家文化園區周邊環境營造提升計畫」專案報告。（盧金足攝）

台中市府28日舉行市政會議，由客委會主委江俊龍進行「東勢客家文化園區周邊環境營造提升計畫」專案報告；市長盧秀燕表示，客家是台中重要族群，其中東勢是客家族群最大聚落，具有豐富人文特色，是有文化、歷史區域，客家美食令人食指大動，而且很好「客」，除山城外，市府重視散落在台中各地的客家族群，相關建設積極進行，歡迎全國遊客到台中體驗客家文化。

台中市山城是全市最多客家人的聚落，也是客家大埔語系人口最多的地方，市府客家事務委員會提出客家文化園區改造計畫，包含東勢客家文化園區、周邊鐵軌廊道及月台改造，同時也爭取補助，將日治時期東勢公學校宿舍打造成「台中客家故事館」，日前舉辦揭牌典禮， 市府將積極改善周邊環境，提升各項軟、硬體建設，盼發揚客家文化、發展地方觀光。

客委會說明，東勢客家文化園區改造計畫投入3846萬元改善遊客資訊中心及在地公園，另為配合整體使用考量，與教育局一同向中央客委會爭取補助工程款5253萬元、數位建置款800萬，共計6053萬元，改善台中市歷史建築原東勢公學校宿舍內部設施，成立「台中客家故事館」，作為大埔客語教學與發揚的傳承基地。

此外，客委會與建設局、文化局、東勢區公所、石岡區公所、新社區公所、及豐原區公所等，向中央客委會爭取補助東勢河濱公園景觀改善、自行車道串連、文化聚落空間改善、街區整體環境營造等10個專案計畫，總經費1億2784萬元。

江俊龍表示，市府積極提升東勢客家文化園區周邊建設，包括東豐綠廊、和平公園、林業文化園區及台中客家故事館，透過區位串聯，結合各項藝文及策展活動，活絡山城經濟，期望讓在地居民、遊客能感受山城客家文化的底蘊。

(中時 )