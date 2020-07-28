根據臨床醫學研究證明，新冠肺炎對肺功能和免疫系統會造成有永久性損傷，具體狀況就是肺部纖維化。那麼身體素質非常好、抵抗力更強的職業運動員在確診新冠並治癒後是否會影響其職業生涯？七六人大前鋒荷福德、快艇一哥里歐納德等人受訪時明確表示很擔心，不過金塊球星約基奇以過來人身分強調不受影響。

荷福德表示，就是這個病毒導致NBA停賽，也讓NBA被迫搬遷到佛羅里達州奧蘭多迪士尼世界來恢復比賽，雖然聯盟訂製的一套防範措施以及安全守則，但新冠肺炎疫情陰影依舊籠罩在這裡，讓所有人心生惶恐。

荷福德強調，「我個人是比較擔心的，而且不僅是對職業生涯的影響，更是對接下來生活的影響。」

里歐納德則認為，「新冠病毒確實會對人體造成損害，如果你真的感染了，它對每個人身體影響是不同的。但我不是很清楚，更不是醫生，不知道這對於球員來說有什麼樣的影響。」

約基奇先前曾被檢驗出無症狀感染，在接受采訪時約基奇承認這種病毒可能會對他的未來造成影響，但這是他無法控制的，因此他說他並不是很擔心，希望什麼都不會發生。

埃默里大學運動心臟病學主任、亞特蘭大多支職業球隊(NBA老鷹與NFL獵鷹)的專家喬納森.金博士表示，「我們必須格外小心面對這個病毒，如果我是職業運動員，我可能會擔憂，因為還有很多未知的東西在後頭。」

《紐約時報》報導指出，任何新冠檢測呈陽性的球員都必須停止訓練兩周，並接受心臟檢查，其中包括心肌肌鈣蛋白檢測-肌鈣蛋白是心肌損傷壞死的標記物。喬納森-金認為，最令人擔憂的診斷是心肌炎，或者心臟炎症，這可能會導致心臟衰竭。

對於肺部的影響，倫敦運動呼吸專家詹姆斯-赫爾表示，現有的最佳數據顯示，新冠患者可能不超過5%的人會出現肺部纖維化症狀。

加州大學洛杉磯分校(UCLA)大衛格芬醫學院醫學和生理學名譽教授、運動生理學研究實驗室負責人克里斯托弗-庫珀說，無症狀感染或輕微症狀感染者不太可能有心臟或肺功能下降的風險。

(中時 )