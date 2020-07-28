北韓26日宣布出現第1起新冠肺炎疑似病例。

北韓26日爆出新冠肺炎首例疑似病例，北韓最高領導人金正恩大動作召開緊急會議並且封鎖開城市，專家分析，揭露疑似患者為脫北者身分是相當關鍵的訊息，金正恩能藉此向國際尋求人道援助、接受南韓協助，同時也能藉機對內鞏固威信。

北韓官媒朝中社26日報導，一名叛逃南韓3年的脫北者日前返回北韓開城市後，出現新冠肺炎相關症狀，金正恩旋即召開緊急會議，拉高國家防疫層級，並且封鎖開城市，相關接觸人士也全部隔離，金正恩更坦言，「邪惡病毒可以說是已經入侵了這個國家。」

新冠肺炎疫情蔓延全世界，至今全球逾1,600萬人確診、65萬人喪命，不過北韓至今仍維持零確診，周日才傳出首例疑似病例，令外界多有質疑。

路透社引述韓國慶熙大學Choo Jae-woo教授指出，坦承出現第一起疑似案例對北韓而言是「破冰時刻」，平壤可能藉此向外求援，特別是人道援助。

韓國統一研究院（Korea Institute for National Unification）分析家趙韓範（Cho Han-bum，音譯）指出，北韓特別點出第1起疑似案例為「境外移入」是相當重要的訊息，北韓或能藉此公開接受南韓的協助。

美國有線電視新聞網（CNN）分析，返回北韓的脫北者有時會被拿來當作宣傳工具，證明北韓的社會主義體制比南韓的資本主義體制優越，逃往南韓恐面臨生活及人身威脅。此外，如果脫北者從南韓帶回來病毒，平壤也能以此對民眾宣傳：金氏政權能夠保護人民免於病毒威脅，南韓資本主義者卻做不到。

平壤當局並未明確指出該名人士是否確診新冠肺炎，CNN指出，如果該名脫北者確診並且引爆疫情，那將是金正恩至今9年統治期間最大的威脅。多名專家已經指出，北韓破舊的健康照護系統不太可能扛起照料大批新冠患者的任務，這也是為何在全球疫情爆發之初，北韓1月就大動作鎖國的原因。

針對此次疑似案例，金正恩快速採取因應措施，CNN指出，金正恩似乎已經接受新冠病毒對北韓人民構成嚴重威脅的現實情況。

90年代北韓發生的大饑荒殷鑑不遠，當時官方宣稱23.5萬人餓死，專家估計可能多達350萬人喪命。大饑荒時代，北韓人蜂擁逃出邊界，這起事件在許多北韓人心目中仍歷歷在目，並且是一段決定性的歷史。如果北韓再一次面臨健康危機，將對金氏家族的合法性造成致命打擊。

(中時新聞網)