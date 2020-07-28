桃園市長安里27日本土登革熱快篩檢驗出8名陽性，而8名陽性中有4例確診。桃園市衛生局28日針對長安里進行大範圍的登革熱NS1篩檢，針對184名里民執行採驗，僅2例呈現陽性反應。衛生局執行快篩完畢後會交給醫院做確認，增加快篩準確度。

桃園目前累積9件登革熱確診個案，衛生局表示快篩反應呈現陽性不一定會出現症狀，有可能是無症狀感染，但因發燒、肌肉痠痛的症狀與一般流感相似，民眾容易輕忽病症。衛生局表示，為防止疫情擴大，戶外環境化學防治及噴藥從方圓300公尺擴至400公尺，家戶消毒也從50公尺擴至100公尺。

衛生局提到，針對本土登革熱疫情，桃市府自7月開始動員將近650位人員，每天都在長安里進行孳生源清除及清消作業，同時對熱區里民挨家挨戶執行衛教，高風險髒亂點也迅速清除，

桃園市市長鄭文燦提出，透過疫調及比對後，桃園目前登革熱熱區只有長安里。針對194戶家戶防治作業已完成，其中30戶為空屋及找不到住戶，預計給予里民2天的時間，若如期仍未出面，將會同衛生局及里辦，依照傳染病防治法強制開鎖進行噴藥消毒。

桃園區長安里里長陳俊亨談到，中正五街、愛一街與愛二街為高風險感染區，目前配合環境稽查大隊共有9組輪流巡檢。陳俊亨說，近期午後雷陣雨頻繁，積水容器易助孑孓生長，雨停時會執行廣播，請里民加強環境「巡、倒、刷、清」4步驟，避免蚊蟲生長。

(中時 )